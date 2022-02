Per disabili gravi e anziani c’è un sostegno economico: ecco quando scadono i termini per presentare le domande

SAN COSTANZO - San Costanzo, con tutti i Comuni dell’Ambito sociale 6 di Fano, ha pubblicato due importanti avvisi di sostegno economico. Beneficiari sono le famiglie che si occupano dei propri cari a domicilio, familiari con disabilità gravissima o anziani non autosufficienti. Per quanto riguarda l’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissime, la scadenza è il 25 febbraio.



«A volte i caregiver, coloro che scelgono di occuparsi del proprio familiare - spiega l’assessore ai servizi sociali Milena Volpe - si trovano nella condizione di interrompere l’attività lavorativa o affrontare un cambiamento di ruolo professionale, spesso con importanti risvolti economici che coinvolgono l’intero nucleo. La finalità del contributo riguarda fondamentalmente la promozione del benessere e della qualità di vita della persona in condizione di gravissima disabilità, che avrà così la possibilità di essere assistita al proprio domicilio, in un contesto più ampio di inclusione sociale».



L’intervento a favore delle persone oltre i 65 anni non autosufficienti, ha invece scadenza il 9 marzo. «L’assegno di cura è una prestazione assistenziale erogata per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti con certificazione di invalidità pari al 100% nel proprio domicilio, assistiti dai propri familiari anche non conviventi, o da assistenti familiari. È una misura correlata al bisogno assistenziale e alle condizioni economiche del nucleo familiare che va ad integrare l’indennità di accompagnamento. Entrambi gli interventi sono molto specifici, con criteri di inclusione vincolanti e legati a certificazioni sanitarie. Queste misure economiche regionali vengono discusse ed elaborate all’interno dell’Ambito sociale 6, con i Comuni che ne fanno parte».

Tutte le informazioni sugli avvisi si trovano nel sito istituzionale. Il Comune ha inoltre la disponibilità dell’assistente sociale Alessia Marchetti, il martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Per contatti: 0721.951239-25. «A tal proposito manifesto ancora una volta il mio completo appoggio all’Ambito sociale 6 che permette ai nostri cittadini di poter usufruire di un ulteriore fondamentale servizio».

