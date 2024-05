SAN COSTANZO Dal comitato Ambiente Vivo è arrivata ai candidati sindaci una lettera appello contro l’ampliamento della discarica di Monteschiantello. «Come comitato non sosteniamo alcun candidato e saremo amici di chiunque voglia impedire l’allargamento della discarica, sia che faccia parte della futura maggioranza, sia che faccia parte della minoranza (così come fatto sino ad ora). L'obiettivo della lettera – si legge nella missiva - è fare vedere ai cittadini chi veramente ci tiene a questo argomento e chi è competente».

La pubblicazione entro oggi



Il comitato ha annunciato che nella giornata di oggi saranno pubblicate le risposte giunte entro ieri. Le risposte arrivate in ritardo non saranno rese pubbliche perché – hanno precisato dal comitato – «sono state date due settimane di tempo». Sono tre i candidati che si affronteranno con le rispettive liste nelle prossime elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno prossimi: Milena Volpe (Uniti per San Costanzo), Domenico Carbone (Direzione Futuro) e Davide Bruscia (San Costanzo Protagonista).

La prima domanda che è stata posta è sapere se la lista si dichiara contraria all’ampliamento della discarica e se continuerà ad esserlo anche in presenza di un’eventuale esplicita contrapposizione con direttive dei partiti di appartenenza. Queste le altre domande: «Quali sono le azioni concrete che intendete mettere in atto per impedire l’ampliamento della discarica? Avete studiato una linea d’azione? In cosa consiste? Credete siano possibili anche azioni legali? Intendete mettere a bilancio una somma per combattere con ogni mezzo l’ampliamento? L’avete quantificata? Avete ascoltato le audizioni della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti? Che conclusioni traete?».



Militanza e informazione

Ambiente Vivo ha precisato che «tra gli scopi del comitato non vi è solo quello di cercare di cambiare le cose, ma anche di informare la cittadinanza. Con la doverosa premessa che il comitato non indirizzerà mai il voto dei cittadini e che si porrà in atteggiamento collaborativo con qualunque forza vorrà fermare la discarica, vorremmo con questa comunicazione iniziare un dialogo con i candidati. Lo scopo è duplice: comprendere la loro posizione e quali azioni intenderanno portare avanti».