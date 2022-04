Faccia a faccia da brividi: torna dalle ferie e si trova i ladri in casa. Caccia ad un Suv scuro

SAN COSTANZO – Rientro dalle vacanze di Pasqua con i ladri in casa per una famiglia di San Costanzo. E una donna a tu per tu con i balordi che scappano via. È successo martedì pomeriggio poco dopo le 17 in pieno centro. A dare l’allarme sono stati gli stessi inquilini e poco dopo il marito, padre di due figli, ha visto scappare i ladri a bordo di un’autovettura. L’uomo pochi minuti dopo la fuga dei ladri è stato inoltre contattato da un vicino di casa che aveva rinvenuto il suo portafoglio gettato via dai balordi mentre scappavano via e contenente i documenti personali. Immediatamente dato l’allarme sono scattati i controlli della polizia locale mediante le telecamere di sorveglianza della zona, compreso l’impianto con antenna installato vicino al torrione e all’isola ecologica di viale della Libertà. Gli agenti hanno setacciato le immagini e i frame nell’orario del furto ed è stata individuata un’auto sospetta con numero di targa. L’auto, un suv di colore scuro, ora è ricercato per risalire ai proprietari del veicolo.

