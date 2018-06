Travolto da un'auto mentre si allena: ferito il ciclista Carboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO - Grande spavento nella tarda mattina di oggi per Giovanni Carboni, il giovane clclista di San Costanzo, vittima di un incidente stradale mentre era in allenamento a Fano. In prossimità di una rotonda l’atleta della Bardiani-CSF è stato investito da un’automobile che, con la ruota posteriore, gli ha procurato lo schiacciamento della piede sinistro.Nonostante il forte dolore e l’impossibilità a camminare, gli accertamenti clinici svolti al pronto soccorso non hanno evidenziato fratture bensì una slogatura alla caviglia sinistra e una forte contusione ai tendini del piede.Carboni non potrà prendere parte alla Oberösterreichrundfahr dal 14 al 17 giugno (al suo posto Michael Bresciani) e osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di ipotizzare il rientro alle corse.