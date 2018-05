Paura in casa: imprenditore e due figlie in ostaggio di tre banditi dell'Est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO - Sono stati sequestrati in casa e tenuti sotto minaccia, un imprenditore edile e le sue due giovani figlie hanno subito una rapina l’altra notte a San Costanzo. L’incubo si è materializzato alle 2 di venerdì e si è protratto quasi per un’ora, assumendo le sembianze di tre banditi dell’Est, che hanno assaltato una villa lungo strada Mondolfo, razziando oltre 3.000 euro in contanti.