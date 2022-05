Non la vedono in giro e non risponde al citofono. «Ma dov’è Teresina?». Trovata morta nella sua casa

SAN COSTANZO - «Dove è la Teresina? Non si trova più, non risponde al citofono». Cercata dai vicini e dai negozianti del centro storico che danno l’allarme, ma Teresina Ciaschini, 90 anni, un’anziana del posto era ormai morta già da diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poi subito dopo il medico Paolo Vitali, avvertito dai residenti di corso Matteotti.

L’anziana viveva da sola al civico 39, di fianco alla chiesa. Non ha fatto in tempo a chiamare nessuno, il medico non ha potuto far altro che constatare alle 8,30 circa di ieri che l’anziana era deceduta per cause naturali. Sul posto sono intervenute poco dopo intorno alle 9 le pattuglie della polizia locale con il comandante Andrea Rovinelli e i carabinieri della stazione di San Costanzo.



+Sono stati compiuti tutti gli accertamenti di legge per verificare lo stato dei luoghi. L’anziana è morta per arresto cardiaco, nessun segno di violenza né di effrazione nell’appartamento. Teresina era un volto molto conosciuto nel centro cittadino, salutava sempre tutti ed era ben voluta dai negozianti del corso che la ricordano con affetto. Lascia un nipote maresciallo in servizio nell’Arma dei carabinieri.

