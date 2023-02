SAN COSTANZO Qualcuno ha camminato, altri hanno corso. Ma l’obiettivo era unico: ritrovarsi per affiancare sport e solidarietà, altruismo e salute. Grande successo ieri mattina per la quarta edizione del Giro SorRico, promosso dall’Asd Marotta Mondolfo Run, in collaborazione con le sezioni Avis di San Costanzo e Mondolfo Marotta.

Camminata e corsa – non competitive – che hanno visto la partecipazione di 250 atleti con partenza lungo Strada Le Grazie nella frazione di Stacciola in direzione della valle dei tufi, nelle campagne ricche di saliscendi e percorsi “ad hoc” per i runners. Prima del via, i saluti e i ringraziamenti da parte dei presidenti delle due sezioni Avis, il sancostanzese Antonio Taibi e il mondolfese Walter Morbidelli.

Avis per tutti



«Non c’è un Avis padrone di casa – ha dichiarato Taibi – C’è un Avis per tutti. L’invito come sempre è quello di mettersi in gioco per essere altruisti e donare se stessi. Con Walter stiamo lavorando ad altri progetti da fare insieme». «Lo sport è sempre al centro dell’attenzione di Avis – ha aggiunto Morbidelli – Ci divertiamo moltissimo. Le donazioni? Ci sono stati dei cali negli anni precedenti a livello nazionale, a Mondolfo come donatori ci siamo confermati». «Si è aggiunta una carenza strutturale ulteriore perché – ha precisato Taibi – mancano purtroppo dottori e infermieri nei centri trasfusionali». Tanti gli atleti iscritti in gara, dal vicesindaco Carlo Diotallevi all’assessore allo Sport Raffaele Tinti alla camminata, c’era il consigliere comunale sancostanzese Annibale Montanari che ha partecipato alla corsa, accolti sul traguardo da Massimiliano Lucchetti e dallo staff della cantina.