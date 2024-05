SAN COSTANZO Tutti e i tre candidati a sindaco che si presentano alle elezioni comunali di San Costanzo hanno risposto alla richiesta di collaborazione presentata dal comitato Ambiente Vivo, che da anni si batte in prima fila sulle questioni ambientali della vallata del Cesano e della salute in generale.

Gli interrogativi



In un post sui social, il comitato aveva posto una serie di domande per chiedere ai candidati sindaci sancostanzesi (in ordine alfabetico Davide Bruscia, Domenico Carbone e Milena Volpe) cosa pensassero in merito alla discarica di Monteschiantello e soprattutto sulle possibilità di un suo ampliamento come unica discarica provinciale.



Milena Volpe della lista “Uniti per San Costanzo”, assessore comunale uscente ai Servizi Sociali, ha precisato che «le risposte sono già presenti nel nostro programma elettorale ufficiale depositato e nella storia amministrativa della nostra lista. Al primo punto nella sezione “Ambiente” si dichiara l’impegno a “ribadire il no all’ampliamento alla discarica di Monteschiantello come unica discarica della provincia; sollecitare in tutte le sedi istituzionali deputate una pianificazione impiantistica per la gestione dei rifiuti equilibrata e sostenibile per tutto il territorio provinciale”». Volpe ha ricordato ai cittadini di «aver fornito al comitato stesso supporto e visibilità per le iniziative promosse» e soprattutto ha messo in chiaro che «già l’11 agosto 2020 il sindaco Sorcinelli ha scritto osservazioni di dissenso alla campagna geognostica al presidente Aset, al sindaco di Fano, alla Provincia e alla Regione».

Contrarietà che il sindaco Sorcinelli a proposito di Monteschiantello come unica discarica provinciale ha espresso poi nel 2021 in sede di approvazione di piano d’ambito e con le osservazioni proposte in sede di Vas. Ultimo atto il 4 maggio 2024 nel comitato di coordinamento di Ata Rifiuti «il nostro sindaco – ha spiegato Volpe – ha evidenziato l’assoluta necessità di riavviare una seria valutazione dell’attuale condizione impiantistica d’ambito al fine di trovare soluzioni disponibili per evitare che il nostro territorio provinciale entri tra tre anni in emergenza (31 dicembre 2026) quando potrebbe terminare la capienza delle due attuali discariche». Di qui la richiesta del comune di San Costanzo da parte del sindaco di valutare l’ampliamento della discarica di Ca’ Asprete nel comune di Tavullia.



«Contrasto e boicottaggio»



Molto determinato anche Carbone che ha ricordato di essere intervenuto come capogruppo e consigliere provinciale anche con un esposto alla procura della Repubblica. Come azione di «contrasto e boicottaggio dell’ampliamento» indica le azioni legali dei privati per la svalutazione degli immobili, che se fosse eletto sindaco promuoverebbe con un’azione collettiva. Bruscia ha sottolineato l’importanza di muoversi in accordo con il comitato in difesa dell’obiettivo comune.