Continua a scendere la curva della pandemia: oggi il camper vaccinale sarà a Frontone

SAN COSTANZO - Una macchina organizzativa sempre più rodata quella del gruppo di protezione civile comunale Circolo Velico Torrette. I primi ad arrivare sul posto ad accogliere ieri alle 8,30 l’equipe medica del camper vaccinale messo a disposizione da Regione ed Asur.

Al termine della mattinata di somministrazioni, sono state 30 le vaccinazioni effettuate all’interno della palestra comunale “Martina Pagnetti”. Non c’è stata l’affluenza delle tappe precedenti, ma è stato un momento importante di assistenza alla popolazione per i volontari del Cvt. Tra loro anche il consigliere comunale e provinciale Domenico Carbone, che insieme a Marco Gasparini e agli altri componenti del gruppo ha accompagnato le persone, soprattutto adulti e anziani, che si sono recati nella palestra in via Della Santa Selvino per ricevere le dosi di vaccino. Circolo Velico di Torrette che pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo di un autoveicolo 4x4 per essere sempre più operativi al fianco della collettività.

Il camper vaccinale sarà oggi a Frontone dalle 9 alle 13 e giovedì prossimo a Terre Roveresche. Continua ad essere elevato il numero delle persone in isolamento o in quarantena per contagio nella bassa vallata del Cesano, in discesa rispetto al plateau della curva pandemica che aveva superato quota 1.000 isolati alla metà di gennaio. Secondo il report dei comuni marchigiani, attualmente sono 827 i soggetti posti in isolamento tra Mondolfo (562), Monte Porzio (106) e San Costanzo (159).

© RIPRODUZIONE RISERVATA