SAN COSTANZO Sono entrate in funzione nel territorio di San Costanzo le ultime tre telecamere, nell'ambito del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Le nuove telecamere sono state installate presso le isole ecologiche situate in via Collemare, via Sicilia e strada Grazie Ponte Rio.

Il compito

A renderlo noto il Comune. Avranno il compito specifico di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti, ma potranno risultare utili anche per altre tipologie di indagini. L'installazione è stata possibile grazie ad un accordo con Aset, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti, che andrà a supportare anche le attività svolte dagli ispettori ambientali. Questi ultimi coadiuvano gli agenti di polizia locale nel far rispettare le le regole in vigore nelle isole ecologiche e nell’applicazione delle normative in tma di abbandono dei rifiuti. Attualmente, il sistema di videosorveglianza comunale è composto da un totale di ben 36 telecamere che coadiuvano il controllo del patrimonio comunale e la sicurezza urbana. Nello specifico il sistema di videosorveglianza comprende: sette varchi di lettura targhe OCR Selea; altrettante telecamere di videosorveglianza delle isole ecologiche; ventidue telecamere di contesto, suddivise territorialmente. Sono posizionate otto a Cerasa, 10 nel centro storico di San Costanzo, tre presso le scuole e una in un parco pubblico di via Liguria. Un rilevante sistema di videosorveglianza, collegato alla centrale operativa della polizia locale ‘Media Valcesano’, della quale oltre a San Costanzo fanno parte Mondavio, Monte Porzio e San Lorenzo in Campo, guidata dal vicecommissario Andrea Rovinelli, che garantisce un monitoraggio sempre più capillare del vasto territorio. L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nel mantenere la sicurezza e la pulizia del territorio, contribuendo così al benessere e alla qualità della vita della comunità.