Ara il campo e dissotterra una bomba d'artiglieria a 500 metri dalle case

SAN COSTANZO - Mentre ara il campo dissotterra un ordigno bellico. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio in strada della Vecchia Fornace, nella frazione di Cerasa. Un agricoltore del posto stava scavando con il mezzo agricolo i solchi sul terreno quando improvvisamente si è accorto che dalla terra era spuntato quella che sembrava appunto una bomba, un residuato bellico del secondo conflitto mondiale. È lunga 70 centimetri e con un diametro di 30. Era probabilmente a 40 centrimetri sottoterra.’agricoltore ha subito fermato il lavoro dando l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti per transennare e mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo degli artificieri dell’esercito. Da una prima analisi non si tratterebbe di una bomba d’aereo ma piuttosto di un proiettile d’artiglieria. Tuttavia la certezza sulla pericolosità e il tipo di ordigno si avrà soltanto una volta che saranno espletati gli accertamenti tecnici d’ufficio da parte dei reparti specializzati. Al momento, nessuna preoccupazione per le abitazioni. L’ordigno è stato ritrovato in linea d’aria a circa 500 metri dal centro di Cerasa e in direzione di Montecucco.