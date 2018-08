Annunciano la bravata â€‹con il video sui social: presi cinque baby vandali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO - Presi dalla noia imbrattano i mobili dentro una tenda adibita ad area giochi per bimbi. E’ successo l’altra notte nella frazione di Stacciola. Protagonisti della bravata 5 giovani poco più che maggiorenni le cui responsabilità saranno ora accertate dai carabinieri della locale stazione. L’atto vandalico è stato commesso certamente di notte da un gruppo composto da 4 ragazzi e 1 ragazza. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alle singole responsabilità degli autori della bravata, “preannunciata” dagli stessi vandali con un video social all’esame ora dei carabinieri.Sconcerto e rabbia tra i residenti del piccolo borgo, proprio nei giorni della tre giorni della Sagra della Crescia che si concluderà stasera. I carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo e raccolto la denuncia da parte dell’associazione che gestisce la tenda per far giocare i bambini. All’interno erano custoditi mobili e giocattoli. La tenda è stata messa fuori uso. Sono state lasciate dopo l’incursione varie scritte offensive comprese bestemmie.