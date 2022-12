SAN COSTANZO - La relazione clandestina, i messaggi hot e il ricatto. Ieri si è svolta nel Tribunale di Pesaro la prima udienza di merito del processo a carico di un 43enne di San Costanzo accusato di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Un rapporto extraconiugale a sfondo sessuale nato nel paese, ma ovviamente tenuto nascosto.

Con una passione bollente in cui lui aveva convint o l'amante a mandar gli dei messaggi WhatsApp in cui lei si toccava le parti intime e si masturba va . Quei video tenut i nel telefonino dell’uomo sarebbero diventati un’arma.

Le minacce

Una volta che il rapporto aveva iniziato a scricchiolare lui ha minacciat o la donna di inviare i video al marito, ignaro della situazione e soprattutto alla figlia appena maggiorenne della donna , nel caso non gli avesse consegna to 500 euro. Così il 43enne le aveva dato un appuntamento al parcheggio del cimitero di San Costanzo promettendo che una volta avuti i soldi avrebbe cancellato i messaggi osé.

La trappola

La sexstortion però non andò secondo i piani. La donna, infatti, trovò il coraggio di agire e non subire questo ricatto hot. Così raccontò tutto ai carabinieri che hanno quindi preparato un ’ imboscata in piena regola. La donna confermò l’appuntamento portando con sé un centinaio di euro. I carabinieri avevano fotocopiato tutte le banconote per conservare i numeri di serie e incastrare l’uomo.

L’incontro avvenne al cimitero in una serata di novembre del 2021, quando era già buio . La donna consegnò i soldi e i carabinieri, appostati per vedere la scena, intervennero imponendo l’alt alla Ford del 43enne. L ’uomo, capendo di esser finito in trappola, aveva cercato di investire un carabiniere per darsi alla fuga.

L'arresto

Ma i carabinieri diramarono una ricerca persona via radio fornendo la targa del veicolo e poco dopo il mezzo venne bloccato in strada Mondolfo. Qui il 43enne si era consegnato finendo arrestato per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli furono trovati i soldi datigli dalla vittima.