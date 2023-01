Premiati dal sindaco Ricci i tre angeli del mare (due pesaresi e uno jesino): così salvarono una donna tuffandosi in acqua lo scorso 6 gennaio

PESARO - «Un ringraziamento da parte di tutta la città, un modo simbolico per valorizzare il gesto straordinario che avete fatto». Il sindaco Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni hanno ricevuto Giacomo Tomassi Galanti e Luca Benvenuti, di Pesaro, e Andrea Rosati, di Jesi, che, nella mattina di venerdì 6 gennaio, si sono gettati in mare nelle acque davanti alla Palla, per salvare una donna in difficoltà.

Il grande cuore

«Pesaro è una città solidale, grazie al grande cuore di chi la abita e la vive quotidianamente» hanno detto Ricci e Belloni nel consegnare il plauso ai tre cittadini, “Per l’eroico gesto espresso con coraggio e umanità nell’azione di salvataggio di una persona disperata dal suicidio, oltre che per essere esempio verso il prossimo di elette virtù civiche e di senso di comunità”.

Gesto spontaneo ma non scontato

Un gesto che, per i tre, «è stato spontaneo, l’abbiamo fatto con naturalezza» ma che si è rivelato eccezionale, «Nei giorni successivi siamo stati tempestati di messaggi e di chiamate; segno che quello che abbiamo fatto così scontato forse non lo era». In quei «secondi che sono sembrati ore, non ci siamo accorti della temperatura gelida dell’acqua. C’era una persona in difficoltà, ci siamo buttati senza esitare e siamo felici di essere stati d’aiuto».