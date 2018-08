Turista rischia di annegare per il mare mosso Salvataggio ai bagni Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Paura nella tarda mattinata di ieri nella zona della spiaggia di Ponente di Pesaro, nel tratto di mare tra Bagni Tina e il moletto dove un gruppo di giovani bagnanti si è trovato in difficoltà e non riusciva a tornare a riva per il forte vento e il mare mosso.Nel gruppo, diversi ragazzi stranieri tra cui alcuni giapponesi, ma quella che ha maggiormente rischiato è stata una giovane turista tedesca che è stata rianimata a riva e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. L’allarme è scattato intorno alle 12.Ieri c’era vento, il mare era agitato e con forti correnti: la bagnante, inesperta nel nuoto, si è spinta diversi metri da riva finchè si è trovata in un avallamento tra la scogliera e il moletto e non è più riuscita a tornare verso la spiaggia. Ha iniziato ad annaspare e a urlare.Da riva si sono tuffati in mare un giovane e un turista mentre in soccorso della giovane si portavano anche tre bagnini di salvamento. La ragazza è stata issata sui pattino e poi portata a riva dove è poi stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118.