PESARO «L’ho detto prima io». «No, la battaglia è mia da anni». Meteo e non solo meteo, fatto sta che i pesaresi non acquistano ancora i capi invernali e specie i piccoli punti vendita del territorio rischiano di abbassare le serrande. La polemica arriva in Regione, dove si possono prendere decisioni, e intanto è servito il battibecco tra le associazioni di categoria locali, pur nella piena condivisione della battaglia per spostare in avanti l’inizio dei saldi. Una campagna rinfocolata in questi giorni perché, oltre alla crisi del settore penalizzato dalla grande distribuzione e dai negozi online, a limitare lo smercio di maglioni e piumini ci si mettono anche le temperature miti fuori stagione.



I toni



Alessandro Ligurgo, direttore di Confesercenti Pesaro Urbino, che ha proposto di cominciare le svendite il 1º marzo invece del 5 gennaio, come ha deciso invece la Conferenza Stato-Regione, replica ad Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord. «Non ci soffermiamo sui toni imbarazzanti e sulla lettura piuttosto ingenua della nostra lettera aperta - polemizza Ligurgo -, limitandoci a sottolineare come siamo ben consapevoli che l’esigenza di fare slittare i saldi non dipenda soltanto dal meteo. Lo abbiamo scritto e ci sembra ovvio ribadirlo. Siamo invece soddisfatti che anche Confcommercio appoggi la nostra richiesta di posticipare la data delle liquidazioni e ci “venga dietro” in questa battaglia (l’associazione aveva invece messo in rilievo che, insieme al sistema Confcommercio nazionale, da sempre chiede lo slittamento del periodo delle svendite, ndr)».

Ma Ligurgo mette i puntini sulle i: «In tema di saldi la Fismo Confesercenti porta avanti da diversi anni la battaglia a livello nazionale, interagendo con il Governo. Fondamentale resta però il lavoro di sensibilizzazione sul territorio del quale Confesercenti si fa interprete. L’appoggio delle altre associazioni di categoria, e soprattutto degli operatori, ci stimola a proseguire nella battaglia. Serve infatti un intervento risolutivo che non si può più differire».



L’attenzione



Ligurgo si dice quindi soddisfatto che «il nostro intervento abbia ricevuto l’attenzione degli amministratori e il sostegno di numerosi addetti, anche non associati, che ci hanno contattato da diverse città marchigiane. Ringraziamo infine l’assessore alle Attività produttive Francesca Frenquellucci che ha convocato un incontro dopo la nostra lettera aperta». La riunione era già stata fissata per oggi su altre questioni, come gli allestimenti natalizi, ma si parlerà anche di saldi.

Dalle scaramucce locali al fronte regionale, sempre “caldo”, il passo è breve. Sugli sconti di fine stagione Andrea Biancani ha già confezionato un’interrogazione alla giunta Acquaroli perché nella Conferenza Stato-Regioni si torni alla carica per posticipare i saldi in maniera uniforme nel Paese. Il motto del vicepresidente del consiglio regionale del Pd è tutelare le attività economiche, in particolare quelle più piccole. «Chiederò alla Regione di attivarsi per rivedere le date come sollecitato dalle nostre associazioni - afferma Biancani -. Condivido le loro preoccupazioni su un tema già affrontato in passato. Il periodo dei saldi è fissato a livello nazionale dalla Conferenza Stato-Regioni. Lo scopo infatti è evitare che ogni territorio decida da solo i periodi, determinando concorrenza nelle zone di confine. L’idea di fondo è corretta e il sistema va mantenuto per non creare ulteriori difficoltà a un settore in crisi per la concorrenza delle grandi catene di distribuzione e del commercio online».



I dubbi



Da tempo le attività protestano: «Una situazione che si è aggravata a causa dei cambiamenti climatici - sottolinea Biancani -. L’inizio dei saldi è fissato al 5 gennaio ma, tenuto conto che l’inverno non è ancora arrivato, la svendita ricadrebbe nel culmine della stagione, quando si vende a prezzo pieno. Bisogna intervenire perché c’è il rischio che qualche negozio chiuda, danneggiando così il tessuto economico non solo dei centri storici, ma anche di molti quartieri e zone periferiche. Pertanto solleciterò anche i parlamentari affinché si attivino a livello nazionale con il Governo, auspicando che questa diventi una battaglia condivisa da tutte le forze politiche, sia nelle Marche, sia a Roma».