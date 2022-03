Perdita choc, allarme per Saipem. Aguzzi: «Non sono stati annunciati tagli, ma anche la guerra avrà effetti»

FANO - Vigilanza sulla situazione operativa e occupazionale dello stabilimento di Fano di Saipem per la crisi provocata dalla perdita choc dell’esercizio 2021, che ha intaccato per oltre un terzo il capitale sociale, sostanziale mancanza di notizie sulle misure che l’amministrazione aziendale adotterà, preoccupazione generale anche per gli sviluppi della guerra in Ucraina a causa delle ripercussioni sugli impianti per la fornitura di gas dalla Russia che costituiscono il core business di Saipem.

Settecento dipendenti

È quanto ha dichiarato ieri in consiglio regionale l’assessore al lavoro Stefano Aguzzi, che come ex sindaco di Fano conosce molto bene lo stabilimento della zona industriale di Bellocchi con circa 700 dipendenti, per lo più ingegneri e progettisti delle infrastrutture oil & gas.

«La Regione Marche già da tempo segue con preoccupazione gli sviluppi della Saipem - ha dichiarato Aguzzi in risposta a un’interrogazione del Pd, che chiedeva conto delle iniziative per tutelare i dipendenti - e come assessore al lavoro ho subito preso contatti con alcuni rappresentanti sindacali, con cui da anni tengo con regolarità rapporti informali, i quali mi hanno confermato che a tutt’oggi non ci sono comunicazioni aziendali di alcun ridimensionamento del personale rivolte alle organizzazioni sindacali o ai dipendenti e nemmeno alla Regione».

La ricostruzione dei fatti

Aguzzi ha ricostruito i fatti da quando l’azienda a fine gennaio ha annunciato una perdita di oltre un terzo del patrimonio, attivando l’iter per una ricapitalizzazione con la nomina da parte dei due principali azionisti, Eni e Cassa depositi e prestiti, dei manager Puliti e Calcagnini che ora affiancano l’amministratore delegato Caio.

«Il 15 marzo - ha aggiunto l’assessore - il cda approverà il bilancio e si conoscerà il piano strategico 2022-2025. Quindi siamo in attesa di queste scelte. Si tratta ovviamente di una vicenda che deve essere trattata con estrema delicatezza in quanto come è noto Saipem è quotata in borsa e il titolo azionario potrebbe risentire negativamente di allarmismi ingiustificati o eccessivi».

In realtà il titolo è già crollato del 50% dall’annuncio della perdita, con una leggera risalita della quotazione (ieri 1,043 euro) rispetto al picco negativo del 24 febbraio scorso (0,91).

La Regione si prepara

«Comunque, dobbiamo essere pronti - ha puntualizzato Aguzzi - anche a scenari oggi imprevedibili e quando diciamo imprevedibili purtroppo vediamo cosa sta avvenendo da alcuni giorni a questa parte in Ucraina ed è inutile dire che questa cosa oltre a riguardare tante persone e tante aziende riguarda particolarmente Saipem, che è proprio l’azienda che sta seguendo la progettazione e la realizzazione di gasdotti provenienti dalla Russia. Perciò monitoreremo la situazione mettendo in campo tutte le nostre competenze».

«Capacità da difendere»

Delusa dalla risposta la consigliera Pd, Micaela Vitri, che ha riconosciuto che l’esposizione di Aguzzi è stata corretta ma ha ribadito quanto già si sapeva tramite i mass media mentre l’urgenza era motivata dall’aspettativa di un’anticipazione delle scelte prossime.

Vitri, quindi, ha lanciato un forte appello: «Non facciamo allarmismi ma la Regione sia pronta a difendere Saipem di Fano, i dipendenti, il patrimonio di capacità acquisito e tutto il qualificato indotto».

Nel 2020 perdita superiore al miliardo di euro

L’anno scorso Saipem ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita di 1 miliardo e 117 milioni di euro conservando un patrimonio netto di 2 miliardi e 948 milioni (da soldionline.it), quest’anno le previsioni si attestano su una cifra non inferiore visto che la società ha comunicato che “il bilancio del 2021 è previsto in perdita per oltre un terzo del capitale” per un “significativo deterioramento dei margini economici a vita intera di alcuni progetti relativi all’E&c onshore e all’offshore wind con effetto sui risultati economici consolidati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA