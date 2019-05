La città raccontata dai bimbi I mini reporter di Cattolica premiati dal Corriere Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Premiati i “mini reporter” di Cattolica. Un attestato e una copia ciascuno del Corriere Adriatico da sollevare al cielo dopo sei settimane di prezioso lavoro. Ieri mattina, all’interno della sala Consiliare del Municipio, il sindaco Mariano Gennari, gran cerimoniere, ha consegnato i diplomini e una copia del Corriere Adriatico ai bambini delle classi terze delle primarie dell’Istituto Comprensivo di piazza Repubblica e Torconca, per il progetto “I bambini ci guardano”, a cura del Corriere Adriatico con la collaborazione di RivieraBanca.L’obiettivo di questa iniziativa era quello di far sviluppare ai piccoli cittadini il senso critico e civico, attraverso la loro narrazione della città (un articolo e un disegno), grazie anche al dialogo con gli adulti. L’attenzione, con il prezioso lavoro dei docenti, è caduto su alcune zone dal profondo valore storico, sociale e culturale come Casa Cerri, Villa Marconi, il Parco della Pace e la Fontana delle Sirene. Servizio completo e foto saranno pubblicate sul Corriere Adriatico in edicola questo sabato.