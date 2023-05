"Affari tuoi" con Sofia da Castelvecchio: quante risate con Amadeus

Travolgente dall'inizio alla fine. Estratte le Marche nella puntata odierna di "Affari tuoi" con Sofia, ragazza di Castelvecchio che insieme alla mamma Cristina ha divertito tutti anche il sempre frizzante Amadeus. Per loro il pacco numero 18 con le prime scelte in un parallelo di scelte felici ed altre meno e la prima offerta di 25mila euro rifiutata da Sofia e dalla mamma. E poi una serie di scelte assai azzeccate con pacchi "poveri". Applausi del pubblico, l'incitamento di Amadeus che si diverte anche con le statistiche. E la seconda offerta del famoso "dottore" che offre 42mila euro.

E intanto Sofia e Cristina continuanoi a stupire: sette pacchi rimasti, un solo pacco blu (da 20 euri) e sei rossi con quelli ancora da 200 e 300mila euro in gioco.

E arriva per la seconda volta la proposta del cambio con Sofia e la mamma a discutere chiedendo anche suggerimenti ai rappresentanti delle altre regioni. E qui arriva la sorpresissima: cambio accettato e scelta che cade sul pacco n.6 con mamma Cristina poco convinta con il 18 che finisce alla Basilicata.

E si riparte. Con l'offerta del "dottore" dopo due altre scelte fortunate che non cambia, 42mila euro. Ancora in gioco i pacchi da 5mila, 50mila, 200 e 300 mila euro oltre a quello da 20 euro con Sofia e Cristina che rifiutano anche stavolta l'offerta. Altre emozioni con il pacco della Val d'Aosta con 200mila euro e la nuova proposta che scende a 25mila euro.

Anche sulla scelta del pacco da aprire ora idee diverse tra mamma e figlia, scelta che cade sul pacco n. 12 del Piemonte che contiene 300 mila euro, gelo in studio. Adesso rimangono i pacchi da 20 euro e quelli da 5 mila e 50mila con Sofia e Cristina che rifiutano i 12.500 euro offerti dal dottore. Restano l'11 e il 18 precedentemente cambiato. E la scelta cade sul 18 che contiene 20 euro. E tornano i sorrisi. E adesso con 5mila e 50mila euro in gioco il "dottore" propone per la terza volta il cambio. Situazione difficile, scelta sofferta con Sofia propensa a cambiare di nuovo il pacco.