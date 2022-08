FANO - Non sono pochi i cronoprogrammi dei lavori di pubblica utilità che, per un motivo o per un altro, non rispettano le scadenze e si dilungano spesso a scapito delle stesse amministrazioni pubbliche che li pianificano. Recentemente a Fano è salito alla ribalta il caso della caserma dei vigili del fuoco, il cui iter burocratico si è arrestato proprio in dirittura finale per il recesso della ditta che avrebbe dovuto realizzare l’opera; ma subito dopo emerge quello del Fano Marine Center, la prestigiosa istituzione culturale, nata dall’accordo siglato tra l’università di Bologna, l’università degli studi Carlo Bo di Urbino, l’università Politecnica delle Marche, la stazione zoologica Anton Dohrn, il Cnr e il Comune di Fano che dovrebbe assicurare il servizio di guardiania.

L’apertura rinviata

Quale primo passo per la partenza del centro si sarebbe dovuto inaugurare il nuovo acquario, realizzato nello stesso ambiente di quello precedente curato dal laboratorio di biologia marina dell’università di Bologna; ma anche qui un intoppo ha rinviato e non si sa fino a quando l’apertura al pubblico della sala espositiva. E’ avvenuto che l’Arpam ha eccepito sugli scarichi delle vasche in cui vivono i pesci; così occorre rispettare nuove disposizioni e il nuovo acquario che avrebbe dovuto essere già aperto al pubblico non è ancora fruibile. A dir la verità sembra che tutto proceda a rilento.

Gli enti che fanno parte del centro si sono già insediati all’interno dello stabile, dove sembra che ciascuno lavori per conto suo. I lavori di ristrutturazione hanno coinvolto i locali, gli impianti, le strutture e qualche volta si sono dovuti rifare una volta portati a termine in quanto si è scoperta qualche magagna, come l’uso di materiali non idonei. I lavori dovrebbero interessare anche l’eliminazione della grossa siepe che costeggia la passeggiata del Lisippo, per permettere l’ampliamento di questa. Ma anche a questo proposito non sono mancate delle difficoltà.

La concessione per la manutenzione

L’area in questione infatti, è stata concessa solo in affidamento dal Demanio all’università di Bologna che ne cura la manutenzione. Per tagliare la siepe occorre che l’università rinunci all’affidamento, che il Comune di Fano richieda una concessione vera e propria e questa venga trasferita al nuovo Centro.

In realtà la realizzazione del Fano Marine Center con il conseguimento dei suoi obiettivi desta molte aspettative in città, non solo per gli ambiti di ricerca, ma anche per la possibilità di ammirare il suo acquario. La visita a quest’ultimo sarà concepita come un viaggio educativo nel mondo marino dalla battigia all’ambiente pelagico, dai mari temperati a quelli tropicali e offrirà la possibilità di affrontare diverse tematiche dall’ecologia-biologia e conservazione delle singole specie ospitate, alle problematiche del mar Mediterraneo e quelle a carattere globale. Il percorso espositivo si articolerà in 8 vasche di forme diversecon volumi variabili da 2.000 a 27.000 litri.

Una visione fino a 6 metri

La diversità di dimensioni delle vasche consente l’esposizione di specie animali e vegetali nei loro micro habitat ricreati, fino a quelle più grandi con visione fino a 6 metri di ampiezza. Si crea inoltre un’alternanza di scala che accompagna il visitatore per tutto il suo viaggio. Ed è proprio lo scarico di queste vasche che al momento differisce l’apertura di un’attrazione di carattere scientifico, ma anche didattico e turistico.