FANO È rimasto sdraiato a terra per circa mezz’ora, ieri intorno alle 12.30, nell’attesa di essere soccorso da un mezzo del servizio 118. La disavventura è capitata a un ciclista fanese di 61 anni, coinvolto in un incidente stradale a Fano in via Roma, ed è segnalata dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Fano, scontri tra bande di immigrati, 13 denunciati: la Questura emette 7 avvisi orali e 6 daspo urbani

La prima assistenza

Gli agenti hanno prestato l’assistenza iniziale al ferito, prima che fosse trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Risulta che le condizioni del ciclista, sempre cosciente, non destassero preoccupazioni particolari. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio, fornita dalla polizia locale, il fanese di 61 anni pedalava sulla pista ciclabile in via Roma, diretto verso Rosciano, quando si è scontrato con la Fiat 500 condotta da un ventenne: l’urto l’ha fatto cadere a terra.

Il ritardo

Non è da escludere che il ciclista si sia allargato verso la sua sinistra all’altezza di un distributore, forse per superare un’altra bicicletta. Spiega la polizia locale che a circa mezz’ora dall’urto è arrivata l’ambulanza del 118, proveniente da Pesaro perché erano impegnati gli altri mezzi in servizio a Fano.

Gli agenti hanno gestito la viabilità garantendo la sicurezza sia del ferito a terra sia degli accertamenti stradali, mantenendo comunque il doppio senso di marcia. A quell’ora il traffico era infatti molto intenso.