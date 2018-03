Al via la demolizione, avviso ai residenti: «Rischio polveri tenete le finestre chiuse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nuova scuola di Pantano, scattano lunedì le demolizioni nel parco di via Lamarmora. Il Comune ai residenti: . I lavori di demolizione riguardano un edificio in via Lamarmora, per procedere successivamente alla realizzazione della nuova scuola.Per l’occasione, il Comune raccomanda «in via prioritaria tutti i residenti della zona di tenere chiuse finestre e porte esterne per evitare che la polvere entri nelle abitazioni, creando disagi principalmente a chi ha problemi respiratori; si raccomanda inoltre di evitare di transitare a piedi e in auto all’interno dell’area interessata, dalle 9 alle 17.30 di lunedì 19 marzo».L’intervento di abbattimento dell’ex deposito dovrebbe durare un paio di settimane, poi, da fine aprile, via al cantiere per costruire la nuova scuola, questa volta con mattoni veri, dopo quelli simbolici posati la scorsa estate dal premier Gentiloni. Un investimento da 3 milioni di euro, già affidato con un ribasso del 2%.Ci vorranno circa 12 mesi per completare l’opera e comunque come termine di esecuzione dell’appalto, è stata inserita una tempistica massima di 490 giorni. Nella nuova scuola media studieranno 375 alunni, suddivisi in aule con un numero di ragazzi tra 15 e 25.