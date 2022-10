FANO - Sei mesi dall’apertura del cantiere. Questi i tempi stimati per la riqualificazione del parcheggi o del Foro Boario che ha appena valicato lo snodo del progetto esecutivo e che attende ora la messa a gara.

La prospettiva di vederla completata entro primavera, tratteggiata dal sindaco Seri e dalla neo-assessora ai Lavori pubblici Brunori nell’illustrare le modalità dell’intervento, sembra dunque lasciare posto a quella più realistica di salutare la fine dei lavori la prossima estate, sempre che in fase di esecuzione non si insinuino i rallentamenti e le pause che continuano a scandire più di un cantiere .

Finanziati 800mila euro

Nel frattempo l’impegno finanziario del Comune per l’opera è salito, con la variazione disposta a fine settembre, dal mezzo milione fissato in partenza ad 800.000 euro, com’era facile immaginare per effetto dell’aumento verticale dei prezzi.

Il progetto affidato all’architetto Luca Fornaroli con l’obiettivo di modernizzare e rimettere in ordine un’area di sosta così estesa e nevralgica, attualmente in condizioni di evidente degrado, utilizzata in modo anarchico e anche discretamente pericolosa, contempla a regime la creazione di 318 stalli destinati alle auto, di cui 15 riservati ai disabili a ridosso dell’ingresso principale su via Gabrielli e dell’adiacente sito commerciale, e 2 cosiddetti “rosa” appannaggio delle mamme.

Spazi a spina di pesce

Nella sezione centrale saranno disegnati a spina di pesce mentre lungo il perimetro verranno disposti a pettine. In sequenza lineare soltanto quelli più vicini all’accesso di via Gabrielli in direzione monte. Altri 45 posti saranno invece ritagliati per moto e biciclette. Prevista inoltre una serie di percorsi protetti e attraversamenti senza soluzione di continuità per mettere in sicurezza i pedoni che transitano all’interno del parcheggio e consentire di raggiungere gli esercizi commerciali.

Rivoluzionata anche l’illuminazione, al momento del tutto inadeguata, con 35 punti luce in luogo dei 12 esistenti, tutti attrezzati di lampade a led e montati su pali alti 9 metri con doppio braccio, e risistemato anche l’ingresso storico, mantenuto a doppio senso di marcia come gli altri tre collocati su via Mazzolari, via Fabbri e via Manara. Delle 119 piantumazioni che insistono all’interno del perimetro e che sono state sottoposte ad indagine, 4 quelle il cui stato detta l’abbattimento. Salvaguardate infine le due postazioni degli ambulanti.

Stop a criticità e rischi