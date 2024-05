PESARO I ripascimenti vanno avanti, ma un mezzo della ditta va fuori uso. Si lavora anche nel weekend per completare tutta viale Trieste. I bagnini di Sottomonte attendono anche i lavori alle scogliere, «sennò l'effetto della sabbia sull'arenile perde d'efficacia». La ditta Mmt di Ravenna ha lavorato per qualche ora anche sabato mattina nel tratto di spiaggia di levante.

La mareggiata

«Non si sono mai fermati, a parte i giorni in cui c'era la mareggiata, ma un mezzo ha avuto problemi tecnici e non si può più utilizzare», riferiscono alcuni bagnini della zona. Nella settimana entrante si ripartirà per proseguire con il rush finale verso il tratto ponente di viale Trieste. Ma i bagnini dei Gelsi segnalano un gap che non potrà essere colmato almeno fino a quando non si interverrà sulle scogliere: «I ripascimenti sono stati fatti qua nella nostra zona, ma c'è un problema di fondo e riguarda i lavori alle scogliere. Negli ultimi anni c'è stata la manutenzione ai massi di levante e ad una parte delle scogliere a Sottomonte. E noi siamo rimasti nel mezzo, con un effetto imbuto che trascina verso il nostro tratto di spiaggia le correnti, riducendo gli spazi sabbiosi. Dopo l'estate è programmato anche il lavoro alle scogliere antistanti i nostri stabilimenti, speriamo che poi, una volta completato l'intervento, le cose cambino. Ce lo auguriamo, ma al momento non abbiamo alcuna certezza che una volta effettuato questo lavoro, i ripascimenti siano più efficaci».

I fondi disponibili

L'intervento è stato appaltato per un importo di 119 mila euro. La copertura economica è arrivata attraverso lo stanziamento a bilancio di 150 mila euro, di cui 75 mila euro di contributo regionale e il resto con le somme a disposizione dell'ente comunale, tra l'applicazione dell'avanzo degli investimenti e le alienazioni. Ieri è stata una giornata di sole a Pesaro, ma le spiagge non sono state affollate, almeno per quanto abbiamo potuto notare in mattinata, visto anche il vento sostenuto. Nessun problema per la tenuta del piano della sosta di Sottomonte, già entrato in vigore dal fine settimana passato. E' quindi attivo anche questo weekend, e sarà così anche in quello di giugno, il lite dei 30 km/h nel tratto dal cavalcavia fino alla fine del cartello del centro abitato, prima di entrate nel territorio stradale di competenza Anas.

Le disposizioni

Nelle corsie sotto l'Ardizio di limitazione urbana, è consentita la sosta in banchina in Strada delle Marche lato monte, nel tratto compreso dal termine dell’ex impianto carburate posto sul fronte del civico 40 ed il limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano. A luglio e agosto, invece, il divieto di non superare i 30 km/h sarà valido tutti i giorni per consentire di conciliare le esigenze dei bagnanti con quelle delle sicurezza stradale in una zona, quella di Sottomonte presa regolarmente d’assalto. A settembre quindi, fino a metà mese, il divieto tornerà attivo solo nei fine settimana. E' già disciplinata, sempre a Sottomonte, anche la sosta a pagamento con l’istituzione del parcheggio nell’area ex Cpa fino al 15 settembre dalle 8 alle 20. Parcheggio a pagamento questo weekend, poi a giugno si pagherà nei fine settimana, quindi l’1, il 2, l’8, il 9 e il 15, il 16, il 22, il 23, il 29 e il 30 giugno, il ticket dovrà essere corrisposto tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e nei giorni 1, 7, 8, 14, 15 settembre. Quanto alle tariffe, queste ultime restano invariate: 1 euro per la prima ora e 75 centesimi per la seconda e terza ora di permanenza e per le ore successive 1 euro e 25 centesimi.

Stesse modalità

L’altra area a pagamento per chi vuole raggiungere Sottomonte è invece in prossimità della sede della cooperativa “L’Imprevisto” sempre dalle 8 alle 20 e sempre con le stesse modalità. Negli altri giorni non fissati dall’ordinanza la sosta è invece libera. In tutto si tratta di 160 posti auto complessivi. Confermate, in collaborazione con Adriabus da giugno le linee bus navetta estive “Viale Trieste”, “Sottomonte”, “Notturna”, “Baia Flaminia”. Le navette saranno collegate al parcheggio gratuito di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 scooter e al parking del Campo di Marte in Baia. Le aree di sosta di Baia Flaminia, saranno a pagamento dalle 9 alle ore 21, il sabato e la domenica, da giugno a settembre.