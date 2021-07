La Tac dell'ospedale riparata dopo 5 giorni: «Serviva un pezzo che è arrivato dagli Stati Uniti»

URBINO - «Il problema della Tac era serio – risponde laconicamente ma con decisione Romeo Magnoni, il direttore dell’Area Vasta 1 -. Abbiamo dovuto far venire un pezzo dagli Usa. E’ arrivato, ci è stato inoltrato e da oggi (ieri per chi legge ndr), già dal primo pomeriggio, subito dopo che è stato rimodulato hardware e software, ricominciamo con gli esami». Secondo quanto ha comunicato ieri Magnoni la Tac, dopo 5 giorni di avaria con gravi disagi in diversi reparti dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Urbino, è tornata operativa con il primo esame eseguito su un paziente alle 15.

L'assessore comprensiva

L’assessore comunale alla sanità, Elisabetta Foschi, in altri momenti puntuta nel segnalare le carenze della sanità urbinate è tollerante rispetto all’ultimo disservizio accreditando una compensazione della rete sanitaria. «Credo che in una macchina un pezzo meccanico possa anche rompersi - afferma -. Non accade solo a Urbino e potrebbe accade ovunque. Sta nelle cose ma la rete sanitaria ha funzionato perché è riuscita a rispondere egregiamente allo scompenso».



Dal 12 ottobre del 2017 è attiva presso l’ospedale di Urbino la Tomografia assiale computerizzata 68/128 slices Modello revolution GE presso la unità operativa di diagnostica per immagini. Secondo le informazioni dell’Area vasta 1, la Tac è dotata di applicativi di ultima generazione in grado di effettuare ricostruzioni di immagini particolarmente sofisticate supportando così il medico specialista nella diagnosi; in particolare semplifica la gestione clinica degli utenti traumatizzati.

Tecnologia evoluta

La tecnologia garantisce l’attività per i pazienti interni e per i cittadini esterni, anche in regime di emergenza-urgenza. Inoltre è dotata di un software per la riduzione della dose radiante, come da normativa europea. L’implementazione di tale tecnologia pesante ha rafforzato per diverse stagioni l’offerta e la funzionalità di Area vasta 1 e si pone, a tutt’oggi, come importante nodo della rete della provincia di Pesaro-Urbino e soprattutto dell’entroterra.

L’attesa della spedizione

Un disagio, dunque, durato sì 5 giorni per pazienti, utenti e personale medico, esattamente dal 30 giugno scorso, ma la direzione di Area vasta 1 sostiene di essersi impegnata per risolvere il problema nel più breve lasso di tempo possibile. L’apparente ritardo nella riparazione è stato provocato dall’attesa del nuovo pezzo da oltre oceano. I casi delicati e sensibili, come è stato sottolineato, sono stati indirizzati a Fossombrone o Fan

