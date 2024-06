TERRE ROVERESCHE È stata fatto piena luce sul trasferimento di alcuni beni sacri dalla chiesa di Santa Maria a Orciano ai depositi. I dati catastali attestano che l’immobile appartiene all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Il “permesso” per completare l’operazione non spettava al sindaco che riteneva l’immobile proprietà comunale.

La ricostruzione

Una storia particolare così ricostruita: don Silvano Bracci, storico e scrittore, va nella chiesa insieme a Silvano Santini accompagnatore turistico volontario. Il sacerdote ritiene che due statue non siano rinascimentali, come il crocifisso, e suggerisce di spostarle. Santini telefona al sindaco che sostiene che la chiesa, aperta al culto, è del Comune. Il primo cittadino dà il nulla osta per l’intervento richiesto. La storia prosegue: su Facebook Santini posta: «Ripulita quasi tutta la chiesa di Santa Maria dal ciarpame accumulato negli anni».

L'allarme per un furto

Giacomo Vegliò scrive una lettera. Si dice preoccupato «sullo stato in cui versano i nostri beni culturali». Racconta che «lunedì 3 giugno nel tardo pomeriggio, il parroco dà l’allarme. È convinto che ci siano stati i ladri in chiesa. Sono sparite due statue, un crocifisso e un quadro, dipinto da una parrocchiana. Come è normale in un piccolo paese in cui ci si conosce tutti, ci si attiva subito a sentire vicini di casa, telefonare a amici e parenti per raccogliere più informazioni possibili. Qualcosa non torna. La mensola su cui appoggiavano le statue è sporca di colla. Sembra come riverniciata.

«La mattina la porta era chiusa a chiave - sottolinea Giacomo Vegliò -, come sempre, e non ci sono segni di scasso. Le opere stesse, di tante cose di valore che si potevano rubare, erano forse le meno preziose all’interno della chiesa. Dopo quasi due ore di ricerche, mentre si raccoglie materiale per la denuncia ai carabinieri, si risolve il mistero: “Sì, le ho spostate io” risponde al presidente della Pro loco il pensionato che nel tempo libero si dedica a fare la guida turistica del paese».

Il parroco all'oscuro di tutto

Il “giallo” si ridimensiona. Il parroco è all’oscuro di tutto. Prosegue Vegliò: «Il parroco viene a sapere che il trasferimento è avvenuto con il benestare del sindaco convinto di essere il proprietario della chiesa di Santa Maria. La sua decisione la ritiene adeguata».

Dubbi e perplessità non mancano. Un conto essere eventualmente proprietari di un immobile. Altra cosa disporre di ciò che si trova a al suo interno.

Lo stupore nella comunità

Giacomo Vegliò si dice stupito: «Non sarò un massimo esperto di opere d’arte, ma so che molti dei beni più o meno storici delle nostre chiese, sono spesso tutelati dalla curia che ne gestisce luogo di conservazione e tutti gli interventi da effettuare. Tutto è registrato e catalogato. Anche solo spostare una statua da una stanza all’altra, è un’operazione che potrebbe dover essere segnalata all’ufficio diocesano di competenza».

Da un angolo all’altro del paese non si parla d’altro. L’accesso per via telematica all’Agenzia delle entrate documenta che la chiesa, come detto, non è di proprietà comunale. E adesso? Può essere fatta solo chiarezza definitiva.