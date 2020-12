Urbino, 11 tir pieni di rifiuti a Ca' Lucio. I residenti contro Mms e il sindaco

URBINO - Sono emblematiche le fotografie della discarica di Ca’ Lucio di Urbino e i post pubblicati su Facebook d a i sei ricorrenti al Consiglio di Stato contro Marche Multiservizi, tutti domiciliati nelle strette vicinanze del sito di smaltimento dei rifiuti urbani . «Le foto sono state scattate il 26 novembre scorso – sottolinea il gruppo - . M ostrano una fila ininterrotta di ben 11 mezzi pesanti (da Pomezia, Pratica di Mare, Nocera Inferiore, Andria…) che scaricano a Ca’ Lucio il loro carico di rifiuti » .

L’impatto dei tir

«Immagini – sottolineano i sei ricorrenti - che ci consegnano una realtà in contrasto con quanto riportato da Marche Multiservizi nelle memorie difensive presentate nell’ultimo “ricorso per l’ottemperanza” al Consiglio di Stato (pag. 32-33), secondo l e qual i “l’impatto generato dalla viabilità viene considerato di non rilevante entità” evidenziando come “il flusso totale dei mezzi da e verso l’impianto è diminuito del 31% grazie ai mezzi di maggior capienza, con riduzione del conseguente impatto ambientale, ad esempio quello che riguarda le emissioni”. Altrettanto sconvolgenti – insist e il gruppo - sono gli scatti fotografici della discarica per la quantità di rifiuti depositati e gli effetti prodotti durante tale operazione. Mai in passato si era arrivati ad una situazione del genere».

Le diverse responsabilità

A questo punto i ricorrenti additano le responsabilità. «La responsabilità ovviamente è di Marche Multiservizi che cerca accanitamente di avere un ritorno economico più alto possibile con questo massiccio conferimento di rifiuti, ma la responsabilità politica maggiore – rilevano - è del s indaco Gambini, cui istituzionalmente è demandata la tutela della salute dei propri cittadini e quella del territorio in cui gli stessi abitano. Responsabilità a cui si è volutamente sottratto in considerazione di rilevanti interessi, costituendosi perfino in rappresentanza del Comune in giudizio nell’ultimo ricorso, evitando in tal modo di opporsi allo scempio ambientale che giornalmente altera e trasforma i nostri luoghi, a dispetto delle rassicurazioni fornite nel corso di varie pubbliche assemblee. A breve il Consiglio di Stato emanerà la sentenza ».

Il silenzio di Gambini

«Il timore di un’altra analoga sentenza a quella del Tar – conclud e il gruppo - induce forse Marche Multiservizi a conferire in discarica la maggiore quantità possibile di rifiuti nel colpevole silenzio del s indaco di Urbino e anche di quello di Urbania. Siamo stanchi di dover subire questa arrogante prepotenza e ci domandiamo, parafrasando la celebre frase riferita a Catilina , “fino a quando s indaco Gambini e Marche Multiservizi continuerete ad abusare della nostra pazienza?”».

