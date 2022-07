PESARO - Sono oltre 200 le sanzioni elevate dall’inizio dell’anno sul territorio gestito da Mms contro i “furbetti” dei rifiuti.

Multe elevate grazie al lavoro svolto dagli ispettori ambientali con controlli sempre più capillari oltre che di sensibilizzazione per scoraggiare comportamenti che non possono essere tollerati per motivi di decoro urbano, di ricadute ambientali, di costi sostenuti dalla collettività e, soprattutto, per mancanza di rispetto verso coloro che la raccolta la fanno in modo corretto. L’abbandono dei rifiuti determina anche un notevole impegno economico per la ripulitura: si stimano in circa un milione di euro annuali i costi per il mantenimento del decoro e la rimozione dei rifiuti abbandonati. Tutti costi che, inevitabilmente, vanno a ricadere sui cittadini. I servizi ci sono: dalla raccolta di prossimità, alla domiciliare, dai centri di raccolta al ritiro degli ingombranti, non possono esserci, quindi, giustificazioni a tali comportamenti.

Le segnalazioni

Ma fondamentali, ai fini del controllo, sono anche le segnalazioni da parte della cittadinanza. Per questo l’Azienda ha attivato l’app “Il rifiutologo” a disposizione degli oltre 200.000 cittadini dei 38 Comuni gestiti che permette, tra l’altro, l’invio di foto anonime dal proprio smartphone per denunciare l’abbandono di rifiuti - consentendo agli operatori di intervenire e di rispondere con un feedback personalizzato. Dall’inizio dell’anno al 30 giugno sono state oltre 700 le segnalazioni relative al decoro urbano pervenute e l’app è stata utilizzata da oltre 4.200 utenti. Si tratta di un’innovazione entrata a regime grazie a HergoAmbiente, il sistema informativo che ha rivoluzionato il monitoraggio dei servizi ambientali sul territorio gestito da Mms:. «Siamo impegnati con l’Amministrazione comunale di Pesaro – sottolinea l’ad Mauro Tiviroli – per una città sempre più pulita anche in virtù che sarà la capitale della cultura 2024. Per questo stiamo realizzando degli spot per far vedere come è la città dopo il servizio e come la si ritrova dopo alcune ore per i comportamenti scorretti di qualcuno».