PESARO «Lavoriamo per la Capitale della Cultura, ma mancano almeno 10 nuovi alberghi. Intanto i pesaresi affittano ai turisti, ma gli appartamenti non si trovano per le famiglie in difficoltà abitativa». La ricettività turistica è un problema da risolvere per il sindaco Matteo Ricci, ed è un nodo che va sciolto nel prossimo anno per essere pronti legato all’atteso appuntamento della Capitale della Cultura. «Da una parte vanno ringraziati tutti coloro che stanno investendo nelle strutture pesaresi e che negli ultimi anni sono riusciti a resistere al Covid, ma è evidente che nella strategia che abbiamo messo in campo e che vedrà nella Capitale della Cultura 2024 un passaggio determinante, il tema della quantità e qualità delle strutture alberghiere è fondamentale - rileva il sindaco - mancano strutture, ne servono di più, almeno una decina di alberghi nuovi, e di maggiore qualità».



La stagionalità



«Nel frattempo - prosegue - tanti pesaresi stanno affittando appartamenti ai turisti. Questo è positivo perchè allarga l’offerta, ma può essere un boomerang perché sono appartamenti che vengono meno per le esigenze sociali. C’è chi preferisce contratti di locazione stagionali, per 4-5 mesi piuttosto che darli a famiglie per tutto l’anno. C’è un problema affitti e un problema casa a Pesaro, notevole per tante famiglie in difficoltà. Quanto agli alberghi speriamo che il faro che accenderemo con la Capitale della Cultura possa attrarre anche degli investitori da fuori città». Quanto segnalato dal sindaco sul livello delle strutture ricettive è stato rimarcato anche nella recente classifica sulla Qualità della Vita che pure ha visto Pesaro fare un salto considerevole. Qualcosa comunque sul fronte degli hotel si sta muovendo. Si è aperto il cantiere dell’ex Cruiser che ora si mostra coperto con teli e impalcature.

Il fattore Nardo Filippetti

L’albergo 4 stelle sul lungomare di Ponente chiuso dopo la breve gestione come Mercure Hotel con il gruppo Uppsala è stato acquistato all’asta dal gruppo Lindbergh. Ovvero da Nardo Filippetti, patron della società e, a Pesaro, titolare del 5 Stelle Excelsior e dell’eco hotel Nautilus. Un’operazione all’asta da 6 milioni e 750mila euro, con un investimento in prospettiva. Il nuovo Cruiser, ma ancora non si sa se questo sarà il nome, sarà un “urban hotel” di 120 camere ma con una spiccata vocazione congressuale sfruttando anche la vicinanza con il vecchio palas. Guardando al presente ieri si è chiuso il torneo di basket Ciao Rudy con presenze spalmate anche in hotel fuori Pesaro, mentre il Baia Flaminia Hotel, del quale è diventato ad Fabrizio Oliva, ex presidente Apa, è tra i pochi hotel con il pienone per il veglione di Capodanno e 120 camere prenotate da tempo.