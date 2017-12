Si ribalta autobus partito da Urbino: 15 persone ferite, 2 donne gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA SAN GIOVANNI – 15 persone ferite, 2 donne in modo grave ma per fortuna non in pericolo di vita: è questo il bilancio di un incidente avvenuto ad un autobus di linea che, partito da Urbino, era diretto a Catania.L’incidente è avvenuto nella serata di ieri sull’autostrada A2 nei pressi di Villa San Giovanni, hinterland di Reggio Calabria. L’autista ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato fino a ribaltarsi sul guardrail che divide le due corsie. Tra le cause probabilmente anche l’asfalto viscido ed una curva “particolare” già oggetto di diversi incidenti. Tutti i feriti sono stati ricoverati agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.