PESARO Linee telefoniche e postazioni simbolo nelle strutture sanitarie della provincia a supporto delle vittime di violenza: sono questi gli strumenti concreti forniti da Ast Pesaro Urbino col progetto “Scarpe Rosse”, giunto alla settima edizione, una campagna di ascolto e sensibilizzazione contro la violenza di genere iniziata che proseguirà per tutto il mese di novembre. «La lotta contro la violenza di genere deve necessariamente impegnare tutta la comunità - spiega il direttore generale Ast Nadia Storti - Le istituzioni detengono la responsabilità di fermare questa strage silenziosa e trasversale, che colpisce donne di ogni età ed estrazione sociale, attraverso l’educazione e la sensibilizzazione. Promuovere la consapevolezza sui diritti delle donne e fornire supporto alle vittime sono le nostre priorità».



Nel concreto



A questo fine saranno attive due linee telefoniche, allo scopo di informare le vittime di violenza e i loro famigliari sugli strumenti forniti dalla rete territoriale antiviolenza per uscire dal tunnel della violenza fisica e psicologica: la prima, attiva da ieri al 24 novembre dalle 9 alle 11 al numero (0721.882510-0721362944), la seconda il 23 e il 24 novembre dalle 9 alle 14, a cura dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, che metterà a disposizione un’assistente sociale sociale e uno psicologo.



Gli obiettivi



«L’obiettivo della campagna in ambito sanitario riguarda soprattutto la sensibilizzazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza, che devono essere istruiti a cogliere tutti i segnali di maltrattamento spesso celati dalla paziente stessa - sottolinea Michela Fortugno - per allestire il corner “Scarpe ROSSE” sono state coinvolte tantissime unità operative: siamo assolutamente convinti che chiedere aiuto sia il primo passo per uscire dalla violenza di genere, un’emergenza sociale sempre più critica». Concorda Morena Mazzanti, direttore facente fuzione della Direzione Medica dell’ospedale di Urbino: «La capacità di ascolto è determinante per supportare la vittima ed indurla ad uscire dal silenzio”. L’attivazione di sportelli telefonici rientrano nell’ambito della campagna nazionale “H-Open Week contro la violenza sulle donne” di Fondazione Onda – Bollini Rosa ; servizi offerti in tutta Italia dagli ospedali che aderiscono alla rete di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. A conclusione del progetto, mercoledì 6 dicembre alle 17 si terrà, presso il presidio ospedaliero di Muraglia, un incontro aperto alla cittadinanza in cui gli operatori sanitari condivideranno le proprie esperienze nella lotta contro la violenza di genere; in questa occasione verrà anche presentata l’opera “Il Bene nell’ombra” di Tatiana Munteanu.