PESARO Mentre alla Vitrifrigo Arena gremita di pubblico si svolgeva l’evento inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura 2024 nella sala Rossa del Comune di Pesaro la lista civica Vieni Oltre celebrava il riconoscimento pesarese con una conferenza sui mosaici del Duomo di Pesaro.

La scelta simbolica

«Si tratta di una scelta, quella della data, molto ragionata anche se rischiosa – spiega Pia Perricci avvocatessa e coordinatrice della lista civica Vieni Oltre – perché noi vogliamo inaugurare Pesaro capitale della cultura con la cultura e non con figure come Rosa Chemical o canti romagnoli che nulla hanno a che vedere con Pesaro. Per noi il termine cultura ha un significato forte, è qualcosa che rimane a noi e ai nostri figli per la storia e non ci interessa un evento che raccoglie 8 mila persone ma vogliamo promuovere qualcosa che resti per sempre». La conferenza sui mosaici del Duomo è stata tenuta dall’architetto Achille Paianini appassionato ed esperto sul tema «Da oltre dieci anni tengo lezioni nelle scuole di Pesaro su questo argomento – spiega – e quella che ho proposto oggi è un po’ la stessa lezione che ho illustrato negli istituti sia licei, che scuole medie ma addirittura alle elementari. Confesso che per questi ultimi ero un po’ titubante ma nelle due giornate in cui si sono svolti gli incontri proprio da questi studenti sono arrivate le soddisfazioni migliori».

La conferenza ha illustrato anche attraverso immagini la situazione dei due mosaici presenti sotto il livello zero del duomo, uno ad 1 metro e 40 e un secondo mosaico a 2.20 dal suolo. (infatti il duomo fu costruito su una basilica del VI secolo d.C., la quale a sua volta sorgeva sui resti di un edificio romano più antico forse una “Domus ecclesiae”, adibito al culto cristiano). Non sono mancati riferimenti storici della chiesa, delle vicende di Costantino e Massenzio e poi il progetto di rendere fruibili i mosaici. «Si potrebbe organizzare un progetto a lunga scadenza e finanziato dall’Europa per dare la fruibilità dei due mosaici – ha precisato Paianini – il progetto di stacco del mosaico del VI- XII, non ha interferenza con le funzioni religiose quindi può essere anche a lunga scadenza. Non solo; il Duomo di Pesaro nasconde al suo interno 1.600 metri quadri di opere d'arte paleocristiane, tardoantiche e medioevali, considerate dallo stesso storico dell'arte Federico Zeri, fra le più belle e più importanti al mondo».

Il pavimento della cattedrale di Pesaro rappresenta una sintesi preziosissima, forse unica, di espressioni figurative che mostrano la stratificazione della storia religiosa e sociale dal VI al XIII secolo, dalla dipendenza orientale bizantina alle nascenti nazionalità dell'Europa. In vista delle Amministrative la Perricci aggiunge «Se noi vinceremo le elezioni faremo in modo che Pesaro non sia il trampolino per politici che vogliono mirare ad altro ma Pesaro sia la città dei pesaresi e che abbia il suo risalto in Italia e anche all’estero perché vogliamo portare avanti un progetto per questi mosaici e cerchiamo fondi dall’Unione Europea per farlo diventare Patrimonio Unesco.

Cosa manca

«Diciamo la verità di eventi culturali portati avanti dall’attuale amministrazione realizzati in modo che resti traccia nel futuro ho ben poca memoria. Sui mosaici poi tavoli di trattative concrete con curia e ministeri non ci risulta nulla». La lista civica Vieni oltre non è nuova ad incontri e conferenze di questo genere, ne ha già realizzato uno sulla problematica dell’amianto e tra qualche settimana affronterà il tema dell’innovazione e della sostenibilità ambientale..