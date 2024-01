FANO Due giovani uomini di origini albanesi, 34 anni l'uno e 20 l'altro, sono accusati di avere organizzato il raid ladresco che nel settembre scorso aveva messo in allarme il quartiere di Rosciano. Entrambi sono stati rintracciati e arrestati nel Mantovano dal personale del commissariato fanese. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per tentato furto e ricettazione, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale a Pesaro.

Rinchiusi a Villa Fastiggi

Sia il ventenne sia il trentaquattrenne si trovano ora nella casa circondariale a Villa Fastiggi. Risulta che entrambi siano irregolari in Italia e non abbiano una residenza fissa, ma le indagini svolte dai poliziotti del commissariato, coordinati dal vice questore Stefano Seretti, hanno accertato che al tempo dei fatti gravitavano nella zona di Fano. Tutto è iniziato con una segnalazione telefonica proveniente da Rosciano, dove un residente aveva notato un paio di individui appena scesi da un'automobile, che con il favore dell'imbrunire (erano circa le 20) avevano scavalcato la recinzione dei suoi vicini pensando di non essere visti.

L'intervento del commissariato

Il rapido intervento di una Volante li aveva poi messo in fuga il duo, evitando la razzia proprio quando i malviventi erano sul punto di irrompere nell'abitazione. La coppia si era allontanata a piedi ed è riuscita a dileguarsi una volta arrivata ai campi circostanti, dopo essere stata rincorsa per alcuni minuti da uno dei due poliziotti. Il suo collega, nel frattempo, sorvegliava la vettura che era stata utilizzata dai due per arrivare a Rosciano. L'agente impegnato nell'inseguimento è comunque riuscito a memorizzare i lineamenti di uno dei due fuggitivi e la sua accortezza ha avuto un peso decisivo nelle indagini sul caso.

Gli anziani nel mirino

Ha collaborato la Questura mantovana. L'attività investigativa ha attribuito una modalità operativa ai due immigrati irregolari, che si spostavano prendendo automobili a noleggio e che gli inquirenti ritengono implicati anche in un altro paio di episodi sotto indagine. L'obiettivo privilegiato sarebbero dunque state le abitazioni di pensionati, che erano studiati in modo meticoloso nelle loro abitudini, con particolare attenzione agli orari in cui la casa rimaneva vuota, priva di controllo. Il piano prevedeva poi la forzatura degli infissi che si affacciano sul retro o, comunque, sulle parti meno in vista dell'abitazione.