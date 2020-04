Assalto al supermercato con la pistola in pugno, via con 1200 euro. Subito arrestati due cugini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA -al supermercato Coal diin orario di chiusura di sabato: in carcere due cugini di 43 e 36 anni, residenti nel centro storico e arrestati entrambi per rapina in concorso.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantatreenne sarebbe entrato nel supermercato impugnando una pistola, per poi farsi consegnare tutto il contante in cassa, oltre 2.000 euro. Ai militi è stata segnalata un’automobile in allontanamento a fortissima velocità e l’indicazione ha portato a individuare il trentaseienne, che avrebbe svolto un ruolo di supporto, e la sua abitazione.LEGGI ANCHE:Effettuata una perquisizione appena l’uomo è rientrato a casa in tarda serata: trovata una consistente quantità di denaro in banconote di piccolo taglio. Ne aveva anche il quarantatreenne, ma nei pantaloni. Secondo i carabinieri ci sarebbero inoltre riscontri riguardo al tipo di occhiali che indossava.Coordinata dal capitano Maximiliano Papale, condotta dai militi in servizio alla stazione di Pergola e dall’aliquota operativa, l’indagine ha utilizzato anche riprese di video-sorveglianza. Sequestrati circa 1.200 euro in contanti, la pistola non è stata ritrovata.