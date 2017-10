Due rapinatori assaltano la sala giochi ma si devono accontentare di 50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno fatto irruzione alle 22 di sabato, volti ben coperti e pistola in vista. Ma la reazione del commesso li ha spiazzati: urla, grida, agitazione e alla fine i banditi sono scappati a mani vuote o quasi. Il bottino non supera le 50 euro.La rapina è accaduta in viale Napoli, nel complesso del centro direzionale che tra uffici, negozi, studi e servizi vari ospita anche la sala giochi, bar e internet caffè Mister Game. Era proprio il locale l’obiettivo dei due rapinatori, che avevano un accento straniero, forse dell’Est.Il colpo si è svolto in una manciata di secondi. La sala giochi era aperta e all’improvviso si sono materializzati i due rapinatori che a causa della reazione agitata della vittima hanno preferito arraffare 50 euro a portata di mano nella cassa dandosi alla fuga per le vie del mare. Lo stesso locale era stato assaltato una domenica sera del 2016 da un rapinatore solitario che si era fatto consegnare dall'impiegato 7mila euro.