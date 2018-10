Due ragazzini minacciati e rapinati del telefonino L'agguato sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Circondati, minacciati e rapinati per un cellulare di qualche centinaio di euro. E’ accaduto sabato sera sul lungomare, zona Moletto, praticamente ai bordi dell’area della Palla. Momenti di paura per le vittime, due ragazzini di 17 anni che stavano camminando nei pressi di Bagni Tina, lungo via Annibale Ninchi.Probabilmente erano già stati adocchiati e seguiti anche se i minorenni hanno raccontato agli agenti di polizia - che hanno raccolto la denuncia iniziando le indagini - di non essersi accorti di niente e di essere stati colti di sorpresa. Incredulità, sconcerto e timore: i rapinatori li hanno affrontati a volto scoperto, la descrizione fornita riporta di due giovani che parlavano abbastanza bene l’italiano e come caratteristica è stata notata una consistente lunghezza dei capelli.