CAGLI - Rapina con arma bianca nel pomeriggio di ieri al supermercato Maxi Coal di Cagli, in largo Unità d’Italia. Intorno alle 16 tre malviventi, a volto travisato, hanno raggiunto la titolare Roberta Gianlorenzi appena arrivata davanti la struttura e in procinto di aprire le porte del supermercato. Si sono avvicinati rapidamente e minacciandola con un coltello l’hanno seguita all’interno del negozio, ancora completamente vuoto dopo la chiusura al termine del turno mattutino.

Il racconto della donna

Secondo il racconto della donna, sotto la costante minaccia dell’arma l’hanno costretta ad aprire la cassaforte impadronendosi del suo contenuto, circa 5mila euro. I tre malviventi si sono allontanati velocemente senza lasciare traccia. La titolare ha subìto un forte spavento, aggravato dal fatto di aver vissuto completamente sola questa terribile esperienza, ma non ha riportato alcun danno fisico. Vista l’ora, nessun cliente e nessun altro dipendente si trovava all’interno e nei pressi del supermercato che, pur essendo posizionato vicino al centro storico, a ridosso della Flaminia, ha una collocazione abbastanza appartata, essendo a un livello inferiore rispetto alla strada. L’unica via di accesso e quindi di fuga in auto è rappresentata dalla rampa di discesa al parcheggio del supermercato. A piedi, invece, ci si può allontanare usando delle scale interne al complesso che portano al livello superiore.

Sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti tempestivamente dopo l’allarme della titolare. Molto utile, come avviene in casi del genere, sarà il riscontro delle telecamere nella zona e lungo i possibili percorsi di fuga dei malviventi.

La solidarietà del sindaco

«Sono molto dispiaciuto per la brutta avventura che ha subito la titolare, che conosco personalmente e ho contattato telefonicamente» ha commentato il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri, che si è premurato di sincerarsi delle condizioni della donna. La notizia della rapina ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio nella cittadina, suscitando preoccupazione e apprensione da parte di tutti i cagliesi, sollevati comunque dal fatto che non ci siano stati feriti. Nel territorio, da molti anni, non si verificavano episodi simili così cruenti, consumati in pieno giorno.