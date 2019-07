Travolto da un'auto mentre attraversa: muore sul colpo Conducente sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tragedia a Fano, dove un uomo di 45 anni è morto travolto da un'auto.E' succeso in via Flaminia a Rosciano: inutile ogni tipo di soccorso, l'uomoè morto sul colpo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, una Opel Agila, condotta da una giovane donna, ha travolto l'uomo che stava attraversando: da stabilire ancora se sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse. Sotto choc la giovane donna alla guida dell'auto. La strada è stata chiusa.