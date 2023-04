Pesaro, raffiche di vento: cadono pannelli dall'Hotel Cruiser. Chiuso viale Leonardo da Vinci

PESARO L'hotel Cruiser ora in ristrutturazione è stato tra i bersagli delle forti raffiche di vento che dalle prime ore di lunedì hanno imperversato su tutta la costa martoriano il litorale. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale soprattutto per alberi abbattuti o segnaletica e installazione divelte anche se senza particolari rischi per la pubblica incolumità. La segnalazione più seria è venuta ieri pomeriggio dal lungomare di Ponente in viale Trieste per alcuni pannelli instabili nell'albergo a quattro stelle che dallo scorso inverno è interessato a un lungo e complesso lavoro di riqualificazione.

Impacchettato

L'hotel Cruiser è impacchettato e avvolto dai ponteggi, tra teli e pannelli. Ieri pomeriggio almeno un paio di pannelli, a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano da ore, hanno perso aderenza rischiando di staccarsi o peggio di cadere nella strada sottostante tra i passanti. Da qui la richiesta di intervento da parte dei vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro con una squadra. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha chiuso in via precauzionale il tratto di strada interessato, via Leonardo Da Vinci. La strada continuerà a essere transennata finchè non sarà finito l'intervento di messa in sicurezza.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Quello dei vigili del fuoco è stato infatti un intervento tampone e oggi stesso i tecnici specializzati potranno mettersi al lavoro. Ma occorrerà che si plachi anche la bora. Sabato scorso sempre i vigili del fuoco erano dovuti intervenire al vecchio hotel Lido, da tempo chiuso, all'angolo tra viale Trieste e viale Zara, a causa di un pannello posto a protezione delle finestre che nel corso della notte si era staccato finendo sugli arredi del locale sottostante, danneggiandoli. Fortunatamente il locale a quell'ora era chiuso e non c'era passeggio: nessuno è rimasto ferito ma l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi in quanto la lastra si era staccata da un'altezza di circa 30 metri.