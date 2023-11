PESARO Nel tardo pomeriggio di ieri in un paio d’ore il comando dei Vigili del fuoco di Pesaro aveva già avuto 35 richieste d’intervento a causa delle forti raffiche di vento, richieste che convergevano da tutti i distaccamenti - Fano, Urbino, Cagli e Macerata Feltria - soprattutto per alberi caduti. In serata c’erano ancora numerosi interventi in coda con almeno una decina di segnalazioni ritenute maggiormente prioritarie rispetto alle altre. Piante abbattute e alberi pericolanti ma non solo. Il vento in alcuni casi ha anche divelto segnaletica e pali delle linee telefoniche nell’interno. Le chiamate sono state a macchia di leopardo: Pesaro, Fano, Cagli, Pergola e nel Montefeltro.



In serata molte dalle zone montane sono state spazzate da folate particolarmente violente, per fortuna al di là dei disagi non ci sono stati feriti nè seri danni. Il sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi, aveva anche lanciato un appello via social, invitando tutti i residenti sul territorio a prestare attenzione, soprattutto lungo le strade per il rischio di alberi sulla carreggiata o di cadute improvvise: «Il nostro sensore sta registrando raffiche sopra i 120 chilometri all’ora». In serata sul monte Nerone, nel territorio di Apecchio, le raffiche avevano sfiorato per intensità i 90 km all’ora, 88,5 km per la precisione, in località non abitate e a una quota maggiore di 1350 metri sul livello del mare. Il peggioramento era già stato preannunciato a metà giornata dall’aggiornamento del Bollettino meteorologico emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale delle Marche, con i venti sud-occidentali che hanno iniziato gradualmente ad aumentare. L’allerta, tra vento e pioggia e di livello arancione è valida fino alla mezzanotte odierna.