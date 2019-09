Condannato a 3 anni e 8 mesi il pusher pendolare Tutti gli spostamenti sul bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - In trasferta da Ancona per spacciare a Pesaro si spostava da un bus all’altro. Ed è stato proprio quel su e giù frequente a tradire l’uomo, un immigrato nigeriano di 35 anni, sorpreso e arrestato su un autobus. Ieri la condanna, una condanna pesante a 3 anni e 8 mesi.L’indagine risale alla fine dello scorso maggio. Il nigeriano si spostava da Ancona, dove aveva base, verso Pesaro per raggiungere le zone calde dello spaccio locale. Di bus in bus. A Fano è salito su un bus diretto verso il capoluogo per poi raggiungere il triangolo caldo dei pusher, compreso tra la stazione del treno, degli autobus e il parco Miralfiore. E lì si è concluso il suo viaggio.