Punto da un insetto vede il braccio gonfiarsi e cerca aiuto: «Il 118: chiamate la guardia medica. Ma non c è»

MAROTTA - C’è ancora apprensione nella cittadinanza per la questione guardia medica. Una residente mercoledì sera per una puntura d’insetto ha contattato il 118. A raccontare la storia, anche in un post su Facebook, Pia Maggiori che aveva bisogno di sapere cosa bisognava fare per una puntura al braccio con infiammazione.

«In realtà non era per me ma per mio fratello Massimo che ha 60 anni – ha detto la marottese – Erano passate le 20 e avremmo avuto bisogno di un consulto medico in fretta perché il morso dell’insetto aveva provocato un gonfiore sul braccio sinistro piuttosto grosso. Non avremmo portato mio fratello all’ospedale ma in ogni caso ci sentivamo di voler chiedere a un medico cosa poter somministrare». Pia nel post ha condiviso la storia e ha riferito che l’operatore del 118 che ha ricevuto la chiamata l’ha indirizzata a contattare l’ufficio della guardia medica di Mondolfo.

«Ma per quello che ci risulta nella sede di Mondolfo non c’è il personale e non è stato riattivato – ha aggiunto Pia Maggiori – Ad ogni modo, ci siamo rivolti tramite l’operatore di guardia a un medico che ci ha prescritto l’antinfiammatorio e la cura». Ieri mattina Massimo Maggiori si è poi recato dal suo medico di fiducia per ulteriori accertamenti. Nessuna complicazione, tuttavia nella cittadinanza si chiede quando potrà riaprire la sede mondolfese di piazzale Bartolini della guardia medica.

Tra i residenti non mancano le polemiche per un servizio che negli anni non era mai venuto a mancare. Sospeso dal 1 marzo, anche ieri telefonando al numero indicato l’utenza viene invitata rivolgersi a un numero sostitutivo (0722-301344) dalle 20 alle 8 oppure a contattare le sedi di Fano, Calcinelli o Fossombrone nei giorni festivi o prefestivi diurni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA