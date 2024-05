FANO - La stazione di Pesaro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta oggi pomeriggio, sulla via di arrampicata “Segui l’Onda” , in località Balza della Penna per il recupero di un alpinista che è precipitato in parete (ovvero legato).

L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di cordata mentre si trovavano al terzo tiro della via. L’infortunato è stato raggiunto dal Tecnico di Elisoccorso del CNSAS a bordo di Icaro 02 mediante una lunga verricellata e subito trasportato in un piazzale sottostante dove vi era il medico ad attenderlo.

L’elicottero ha così effettuato la seconda rotazione per il recupero del compagno di cordata, nel frattempo legato in sicurezza alla sosta. Il paziente, salito di nuovo a bordo dopo essere stato stabilizzato a terra dal medico di equipaggio, è stato trasferito all’ospedale regionale Torrette.