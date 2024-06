PESARO Contro l’incuria e le mancate manutenzioni nella lottizzazione Edilstato, nella zona tra via Lubiana, via Scajola, via Sonnino e via Trometta, si fa sentire la voce dei condomini: oltre 340 famiglie fra residenti, proprietari di negozi e 15 edifici condominiali. A portare all’evidenza con una lettera aperta lo stato in cui ormai da tanti mesi versa questa zona, sono gli amministratori condominiali Giorgi e Cecchini, dell’omonimo studio associato di via del Novecento, a Celletta. Da più parti della città si rincorrono proprio nelle ultime settimane, segnalazioni per scarse manutenzioni, se non addirittura assenti e un generale stato di incuria, e non solo in questo quartiere ma lo stesso si lamenta in centro storico, a Pantano e Trebbiantico.



La segnalazione



Basta scorrere gli scatti intorno al complesso residenziale Edilstato per rendersi conto delle criticità su verde e pavimentazione. E la cosa più grave rimarcano Giorgi e Cecchini è che il servizio Verde Urbano di Aspes, non interviene praticamente più e passa la palla ai privati. Parliamo della parte pubblica e della parte privata a uso pubblico.

«E’ evidente a tutti, residenti e non – scrivono gli amministratori – il degrado in cui versano alberature, strade, marciapiedi e illuminazione pubblica. Questo comparto ricordiamo, è parte della lottizzazione Edilstato. Non una ma più volte è stata segnalata l’assenza quasi totale di manutenzione all’Amministrazione e agli assessorati competente a Lavori Pubblici e Manutenzioni fin dallo scorso marzo, per arrivare alle ultime tre segnalazioni email di sollecito nelle date del 10, 17 aprile e 8 maggio. Ma a tutt’oggi senza alcuna presa in carico da parte del servizio comunale. Il nostro studio, ha davvero contattato tutti, compresi Aspes e Multiservizi, Comune e candidati».



Sopralluogo



Non è servito neppure l’unico sopralluogo fatto dall’assessore, dal dirigente delle Manutenzioni, e da un responsabile di Aspes. «Si perché non sappiamo davvero come fare – osserva l’amministratore Francesco Cecchini – ci è stato semplicemente detto dai tecnici che la situazione è troppo gravosa, e ogni intervento di taglio, potatura, sfalcio o rifacimento della strada non può essere fatto in estate. La speranza è che questo parte di città possa essere fra le priorità della nuova giunta». Criticità aperte: vanno alleggerite anzitutto le chiome e potate le alberature, subito dopo l’estate. Un intervento questo che i condomini ritengono non differibile.

«In via Filippini - proseguono poi gli amministratori del condominio - c’è un problema di asfalto proprio per le radici delle alberature d’alto fusto, che hanno fatto alzare la pavimentazione anche di 50 centimetri fra buche, crepe e in alcuni tratti mettendo a rischio i cavidotti. Si chiede di provvedere a un taglio di quelle alberature compromesse. Per esempio sulla stessa via, fanno notare i residenti, andrebbero tolte alcune piante d’alto fusto che a suo tempo erroneamente, sono state piantumate al centro del marciapiede, senza considerare però che oggi complicano la vita ai portatori di handicap e anziani con difficoltà di movimento. Ed ancora, è necessaria la collaborazione di Multiservizi per un collegamento oggi inesistente di un tratto di fognatura bianca, altrimenti capita spesso che le acque piovane non riescono a drenare e la via si allaga ad ogni forte pioggia, come tante ce ne sono state. Non da ultimo - concludono - serve un defibrillatore di cui quest’area è sprovvista a garanzia della sicurezza di residenti e cittadini utenti, vista la presenza di campi da tennis e di una piccola pista per il pattinaggio».