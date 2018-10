Il ministro Centinaio telefona a Busetto e l'agricoltore revoca lo sciopero della fame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incassando la telefonata del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, la solidarietà dei partiti di Governo Lega e 5 Stelle (più altre associazioni agricole e imprenditori), la risposta dell’assessore regionale Moreno Pieroni, ieri pomeriggio Andrea Busetto Vicari ha deciso di sospendere lo sciopero della fame che da martedì stava portando avanti in piazza del Popolo per protestare contro l’impossibilità di difendere i terreni (suoi e di altri) dai cinghiali.«Il ministro - spiega Busetto - mi ha chiesto di andare a Roma per partecipare a un tavolo dove si possa discutere di una gestione unica del problema ungulati in tutta Italia. Inoltre Arcicaccia ha preso ufficialmente le distanze dai cinghialai e mi ha dato il suo sostegno. Aver ottenuto questo e aver fatto sedere anche a Pesaro Lega e 5 Stelle insieme mi sono sembrati motivi validi per sospendere la mia protesta».Una sospensione che tuttavia se non si tradurrà in fatti certi potrebbe riprendere. «Avrei voluto ottenere subito l’autorizzazione per poter costruire i recinti di cattura ma sono davvero sfinito e non sto nemmeno tanto bene quindi, almeno per ora, mi fermo qui».