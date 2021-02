Lanciato con il logo il progetto "Terre Martiniane", riuniti i Comuni di quattro regioni

MONDOLFO - Grande soddisfazione per il percorso che si va realizzando quella espressa nel primo incontro della rete di Comuni e altri enti coinvolti nel grande progetto “Terre Martiniane” e che vede il Comune di Mondolfo ideatore e capofila di un’importante iniziativa a livello nazionale.

Mondolfo è capo fila

​All’incontro in streaming guidato dal sindaco di Mondolfo Barbieri unitamente al consigliere comunale con delega alla cultura Sora, erano presenti i sindaci e gli incaricati di numerosi Comuni che sono stati invitati all’iniziativa, tra cui quelli che già hanno formalmente aderito: Cagli, Corinaldo, Cortona, Costacciaro, Fossombrone, Frontone, Gubbio, Jesi, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cerignone, San Leo, Sassocorvaro-Auditore, Serra Sant’Abbondio, Tavoleto, Urbania, Urbino.

L’incontro è stato occasione per riaffermare le finalità del progetto che pone al centro il nome e la multiforme e poliedrica opera di Francesco di Giorgio Martini (1439-1501) al fine di studiarla e valorizzarla anche per finalità turistiche. Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna le Regioni attualmente coinvolte in Terre Martiniane con altri numerosi Comuni che sono in imminente ingresso come quelli di Loreto, Ortona, Taranto, Crotone.

Uno dei massimi architetti del Quattrocento

Martini, fra i massimi architetti del Quattrocento, ha infatti operato ampiamente in tutto il Paese, ma la figura e l’opera - anche di pittore, scultore, medaglista, di artista a tutto tondo e di uomo del Rinascimento - non è stata ancora sufficientemente promossa.

«E’ stato un incontro cordiale con gli altri sindaci e delegati dei Comuni - segnala Barbieri -. Abbiamo ribadito l’intento condiviso di lavorare per ideare percorsi, promuovere scambi culturali, incentivare gli studi e l’attenzione degli enti superiori sulle testimonianze di questo genio del Rinascimento».

All’incontro, oltre al logo, è stato presentato il portale di Terre Martiniane attualmente in avanzata fase di realizzazione e che presto verrà lanciato sul web, in un unanime consenso al progetto.

«Un volano per la ripresa»

«Ringrazio tutti i partner dell’iniziativa - ha concluso il sindaco - per una progettualità in piena evoluzione e che fa di Mondolfo il capofila di una realtà nazionale come Terre Martiniane in crescita e di interesse. Siamo tutti convinti che la cultura ed il turismo saranno importanti volani per la ripresa, specie dopo questa pandemia». Grandi apprezzamenti sono stati manifestati dai partecipanti alla riunione in particolare sul portale web, per la sua veste grafica, le immagini e l’usabilità. Per citare il rappresentante della Marina Militare da Taranto: «Non è comune vedere tanti enti che collaborano insieme nel segno della cultura».

