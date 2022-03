Accordo pilota dell'Ambito 6 per accogliere 50 profughi ucraini nei Cas e dare garanzie a quelli nelle famiglie

FANO - I nove Comuni dell’Ambito territoriale sociale 6 hanno sottoscritto l’accordo riguardante l’accoglienza di cinquanta profughi ucraini nei centri di accoglienza straordinaria del territorio (Cas). L’intesa è stata definita ieri pomeriggio, durante il comitato dei sindaci, ed entro breve tempo sarà siglata dalla Prefettura. Un atto pilota per la nostra realtà, trattandosi del primo nel suo genere in provincia.

I servizi offerti

La collaborazione è finalizzata a fornire un servizio di prima accoglienza per i profughi ucraini, in fuga dal conflitto scatenato dall’invasione russa, ampliando le opportunità fornite dalla rete dei centri specifici esistenti tra Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche.

«L’accordo – dichiara il presidente Dimitri Tinti – consente all’Ambito di valorizzare il terzo settore, presente ai tavoli tematici dell’immigrazione, che ha partecipato alla costruzione del piano sociale e che ora mette in campo interventi concreti di accoglienza e inclusione». È stata attivata ormai da alcuni giorni una piattaforma della solidarietà per i profughi ucraini, cui è facile accedere sul sito www.ambitofano.it, che ha permesso alla rete associativa di offrire subito una ricchezza di offerte per l’accoglienza, attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento.

«Un’accoglienza – ha proseguito Tinti – mirata e attenta alle caratteristiche sia di ogni singolo profugo sia del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione. Gli enti coinvolti offriranno servizi di vitto, alloggio, mediazione interculturale, assistenza sociale e trasporto. Per erogare i servizi correlati alla prima accoglienza, l’Ats 6 provvederà a sottoscrivere patti di sussidiarietà con i vari soggetti coinvolti. La sinergia tra le associazioni e le istituzioni consentirà in tal modo di mantenere nei territori di prima destinazione i profughi già ospitati da parenti o conoscenti».

Nel territorio dell'Ats 175 profughi

Fino alla giornata di ieri risultavano 175 profughi ucraini in tutto il territorio dell’Ats 6. Si trovano soprattutto da privati e l’Ambito è venuto a saperne dalle registrazioni effettuate sulla piattaforma on line. A queste persone si aggiungano gli altri 22 profughi ospitati a Villa San Biagio nella struttura gestita da Caritas e Istituto Don Orione.

Disponibilità anche in hotel

Il servizio sociale professionale ha provveduto ad accompagnarle negli adempimenti amministrativi (sanità, pubblica sicurezza) e a verificare le attuali capacità di autonomia, individuando gli eventuali nuclei familiari che potranno essere inseriti all’interno della rete governativa di accoglienza: prevede anche la disponibilità di 50 posti in alberghi della provincia e altri 8 in un appartamento a Borgo Pace. La coordinatrice dall’Ats 6, Roberta Galdenzi, evidenzia «l’importante lavoro d’equipe svolto dalle assistenti sociali» per coordinare le famiglie fuggite dal conflitto e i nuclei che hanno offerto ospitalità».

