Pesaro, violenza sessuale sull'ex socia: ristoratore condannato a sei anni

PESARO - Abusi sessuali sull'ex compagna, nochè ex socia del ristorante: condannato a sei anni di carcere. La sentenza in abbreviato è stata stabilita dal Tribunale di Pesaro nei confronti di un 40enne. Doveva rispondere di violenza sessuale e lesioni. Stabilita una provvisionale di 5mila euro per la vittima. L'uomo si è difeso dicendo di non aver violentato la sua ex compagna ma di esser stato lui vittima di una folle gelosia tanto da esser denunciato per vendetta.

Il passato

Il 40enne ha già avuto una condanna, sempre a sei anni di carcere, per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie. Ha subito anche una pena per lesioni, denuciate da una terza vittima. Si trova rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi per il pericolo che possa tornare a compiere lo stesso reato.