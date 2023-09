F ANO - Una trentina i minori stranieri non accompagnati che ogni anno sono seguiti dal sistema di accoglienza locale. Circa 25 le presenze mensili e nell’attuale fase il Comune di Fano ha in carico 16 giovanissimi, ospiti della comunità a Belgatto, e ulteriori 10 collocati in strutture educative marchigiane o delle regioni confinanti. I relativi costi sono garantiti in toto dall’apposito fondo nazionale ministeriale.

I dati forniti dagli uffici

Tali dati sono forniti dagli uffici fanesi dei servizi sociali e sono utili per l’analisi del tema riguardante i minori stranieri non accompagnati. Se n’è parlato spesso di recente, durante le ricorrenti riprese del dibattito sul disagio giovanile, alimentate da alcuni episodi di cronaca come aggressioni, bullismo e atti di vandalismo. La responsabile di struttura Lara Ricciatti (Casa Lucia) ha invitato all’appropriatezza dei giudizi, per evitare di fare di tutta l ’erba un fascio, e al tempo stesso ha indicato uno snodo critico nelle difficoltà abitative. Anche avendo un lavoro, è complicato trovare casa per i giovani usciti dalla comunità una volta maggiorenni. Avanti dalle basi della questione.

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, quindi senza genitori o adulti che se ne occupino, è affidata al sistema Sai, cui collaborano Ministero dell’Interno ed enti locali. Il ragazzo deve essere collocato in un luogo sicuro ed è seguito da un tutore legale, di solito un avvocato. C’è un primo livello di accoglienza, per espletare le formalità iniziali e conoscere il minore, così da indirizzarlo meglio verso le strutture della rete Sai oppure, in mancanza di posti disponibili, in comunità educative.

L'accoglienza di secondo livello

Ecco l’accoglienza di secondo livello. Prevede l’attivarsi graduale di progetti individuali, che portino il ragazzo a raggiungere la propria autonomia lavorativa, sociale e culturale al raggiungimento della maggiore età.

L’Ambito territoriale sociale 6, che comprende Fano e altri otto Comuni, ha da tempo aderito alla rete Sai. Tra le altre cose ha istituito uno specifico gruppo professionale interno agli uffici fanesi delle politiche sociali e un servizio di pronto intervento sociale che collabora con le forze dell’ordine, garantendo una reperibilità di 24 ore su 24. È il Comune di Fano, capofila dell’Ats 6, il titolare del servizio per la seconda accoglienza dedicata ai minori maschi dai 16 ai 18 anni, denominato Fami – Gomena e gestito dalla coop Labirinto.

La conferma dell’emergenza