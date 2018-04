Gli ambulanti lavorano anche il Primo maggio «Siamo abituati così»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tra le categorie commerciali che non osserveranno la festa dei lavoratori, c'è quella degli ambulanti del mercato del San Decenzio. Il Primo maggio saranno nelle loro postazioni, probabilmente non tutti gli operatori che si vedono solitamente nei martedì feriali.A confermarlo sono i fratelli Giovanni e Andrea Rinaldi, che per l’occasione hanno deciso di allietare i visitatori con un’iniziativa gastronomica: «A tutti coloro che passeranno la mattina del Primo maggio al mercato, offriremo un assaggio di fave, pecorino e un bicchiere di vino offerto dalla cantina Villa Ligi».Si lavora, quindi, anche il Primo maggio al San Decenzio. «Siamo abituati così – risponde Giovanni Rinaldi, ambulante e rappresentante di Anva Confesercenti – per la nostra categoria è una cosa normale, lo facciamo da sempre. Sono 20 anni che operiamo nei mercati della Romagna e lì non si è mai fatta questa distinzione tra i lavori nei giorni di festa e in quelli feriali. Questo, perché il commercio va nella direzione di tenere aperto, proprio quando le persone sono in giro».Inoltre, gli ambulanti devono recuperare le giornate di lavoro perse a febbraio per il maltempo e in parte lo fanno lavorando anche il Primo maggio.